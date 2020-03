“Dedo de prosa” regado a arte enfeita Dia da Mulher

A troca de ideias entre figuras de diferentes profissões e origens predominou no encontro promovido pela atriz Eva Lima, presidente do Conselho Municipal de Turismo em Itabuna. O “dedo de prosa”, como ela batizou o evento, ocorreu no domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Como sede do encontro, o criativo Barcollando, no bairro Conceição.

A roda de conversa trouxe, por exemplo, a presença e declamação da poetisa Genny Xavier, que lançará em abril o primeiro livro solo, intitulado “Versos ao Coração do Tempo”, pela editora Mondrongo. Também no campo das artes, a bailarina e enfermeira Dayse Santos, dançou um ritmo cigano ao som do músico Carlos Santana, que garantiu o fundo musical daquele encontro. Dayse aproveitou o momento para compartilhar o encanto pela cultura do povo tido como nômade e o mergulho na pesquisa daquele universo já a levou ao doutorado, na UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).

Já a artista plástica Conceição Portela, contou sobre o período em que foi professora primária e até revelou ter sido dela o desenho para a bandeira do município de Itapebi, no extremo-sul. O sabor da noite ficou por conta do bolo presenteado pela ex-secretária executiva da Associação Comercial de Itabuna, Alessandra Brito, da confeitaria Mundo Doce.

A escritora Marta Tagliacoli, da Ong Ame (Associação de Mulheres Empreendedoras), trouxe o livro “Formando Constelações”. Num momento do bate-papo, Eva Lima avaliou: “Não chegaria a 38 anos de carreira sem contar com parcerias”.