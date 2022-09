Defensores Públicos da Bahia visitam a CVR Costa do Cacau

A CVR Costa do Cacau recebeu a visita de Defensores Públicos do Estado da Bahia. Kaliany Gonzaga Ribeiro, do Núcleo de Gestão Ambiental, Leonardo Salles, de Ilhéus, e Taciana Andrade Miranda, de Itapetinga, foram recepcionados pelo diretor comercial Rodrigo Zaché, que fez uma apresentação do empreendimento, o único do Sul da Bahia credenciado para o armazenamento correto de resíduos.

Em seguida, os defensores públicos conheceram a estrutura da CVR, que valoriza a sustentabilidade com respeito à conservação ambiental e incentivo à reciclagem.

De acordo com a defensora pública Dra. Kaliany Gonzaga Ribeiro, “a estrutura da CVR demonstra o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a destinação de rejeitos e com o material que pode ser reaproveitado seja canalizado para famílias que atuam na coleta seletiva”. “A Prefeitura de Ilhéus em parceria com a CVR estimulam esse processo, com os trabalhadores atuando num local adequado e em condições dignas”, disse.

Já o defensor público Dr. Leonardo Salles, afirmou que “a destinação correta de resíduos e a coleta seletiva são de extrema importância tanto na questão ambiental quanto na questão social. Esse respeito ao meio ambiente a valorização dos catadores colocarão Ilhéus num outro patamar, com impactos positivos para o município”.

A visita foi acompanhada pelo secretário de Desenvolvimento Urbano de Ilhéus, João Aquino. A partir desta semana, a cidade passou a destinar seus resíduos para armazenamento na CVR, encerrando as atividades no lixão do Itariri, onde famílias de catadores viviam e trabalhavam em situação degradante. O secretário João Aquino destaca que “para o município de Ilhéus é muito importante destinar os resíduos num local adequado, porque isso tem reflexos ambientais, sociais e na saúde pública. Além disso, poderemos atrair novos empreendimentos e fortalecer o turismo, consolidando Ilhéus como uma cidade que preserva o meio ambiente e valoriza a qualidade de vida da população”.