Defesa Civil alerta para risco de aglomeração em praias de Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, por meio dos órgãos municipais, realiza diariamente o monitoramento das praias do município, com o intuito de informar os banhistas sobre os perigos que a aglomeração de pessoas pode causar durante esse período de pandemia do novo Coronavírus. A recomendação é porque a transmissão pelo vírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas.

Agentes da Defesa Civil conversam com os banhistas e procuram conscientizá-los sobre as práticas de prevenção da doença. “Há medidas em vigor decretadas pelo prefeito Mário Alexandre para evitar com que as pessoas se aglomerem. Nesse momento, ficar em casa é a melhor alternativa para conter a disseminação da doença na cidade, uma questão de consciência”, alerta Átila Docio, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus.

Projeção de surto

Docio acrescenta que o monitoramento está sendo realizado com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), enquanto houver aglomeração de pessoas percebida pelos agentes ou em caso de denúncia, durante todo o período de alerta de Coronavírus. A Polícia Militar (PM) poderá interditar as praias para evitar concentrações de pessoas, caso seja necessário. As projeções, segundo o titular, apontam para um surto da doença nos próximos dias.

“Meses duros”

Por sua vez, Leonardo Bandeira, comandante da GCM, disse que o trabalho é estendido também em mercados, estabelecimentos considerados essenciais e outros locais que geram reunião de pessoas, com o intuito de sensibilizar a população quanto aos riscos de contágio de Covid-19. “Realizamos o monitoramento no comércio da cidade e também em casas lotéricas. Os limites de distanciamento precisam ser respeitados”, destaca o comandante.

Neste outono, estação com elevado índice de contágio por doenças respiratórias, a aglomeração de pessoas em praias e em espaços fechados torna-se mais uma preocupação do Ministério da Saúde e das secretarias do Estado e Município, quanto à contaminação pelo Coronavírus. Esta semana o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta usou os meios de comunicação para alertar que os meses de maio e junho serão os mais duros.