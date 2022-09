Defesa Civil atualiza mapa com áreas de risco em Itabuna

A Defesa Civil de Itabuna apresentou na manhã desta quarta-feira, 14, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, um Mapeamento Atualizado das Áreas de Risco da cidade. Foi mapeado um total de 32 áreas que se apresentam como de risco iminente, risco alto e muito alto para acidentes naturais. A ação envolve equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

O Geógrafo e Coordenador da Defesa Civil, Kaique Brito, informa que este mapeamento é resultado de um trabalho de cerca de quatro meses realizado pelos técnicos do Departamento. “O Mapeamento auxiliará a administração municipal em cenários de eventos naturais. Com isso, será possível planejar melhor o nosso trabalho e resolver problemas com mais celeridade, inclusive com a apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza”, argumenta Kaique Brito.

Deslizamentos e enxurradas

Kaique finaliza ressaltando que essas áreas de risco se concentram na periferia do município e estão relacionadas a deslizamentos de terra, enchentes e enxurradas. “É muito comum que ocorram deslizamentos de terra durante chuvas intensas em áreas de bairros como o Santa Inês, Maria Pinheiro e Califórnia. E esses acidentes não são provocados somente pelas águas, mas também pelos deslizamentos”.

O relatório está disponível para a consulta nos canais de atendimento da Defesa Civil e no Site Oficial da Prefeitura de Itabuna (itabuna.ba.gov.br). O evento em que foi apresentado o Mapa de Riscos contou com a presença de representantes do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) e das Secretarias de Planejamento e Agricultura e Meio Ambiente.