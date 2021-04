Defesa Civil da Prefeitura de Ilhéus, vinculada à secretaria de Infraestrutura, alerta para a grande possibilidade de um alto volume de chuvas entre hoje, 30, e terça-feira, 4 de maio.

De acordo com informações do setor, a previsão do índice pluviométrico é que até domingo chova 43 milímetros. “Pode ser que aconteça a mesma quantidade de chuva que caiu na semana passada”, destacou o titular da Seinfra, Átila Dócio, que informou que será publicado ainda hoje um decreto de situação de emergência.