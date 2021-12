Defesa Civil de Ilhéus emite alerta para volume de chuva superior a 100 mm

Defesa Civil atualizou o alerta de chuvas para Ilhéus durante o final de semana do feriado de Natal. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a previsão é de chuvas com volume total de 105 milímetros até o domingo (26).

As atenções devem ser redobradas quanto a inundações, alagamentos, deslizamento e escoamento de terras, principalmente em altos, morros e terrenos de encostas. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para os números: (73) 98836-2753 ou (73) 99907-2418.

A Prefeitura de Ilhéus continuará de plantão para garantir a segurança e tranquilidade da população. O monitoramento de todas as áreas vem sendo realizado pelo Comitê Operacional.