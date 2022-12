Defesa Civil de Ilhéus trabalha para evitar desabamentos

Ilhéus, assim como diversas cidades do sul da Bahia, está passando por um momento delicado em razão do alto volume de chuvas registrado nos últimos dias. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Seinfra), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, bombeiros civis, Marinha, Exército e ONGs estão nos altos, comunidades ribeirinhas e distritos atuando ativamente com várias frentes de trabalho.

Informa a prefeitura que graças à iniciativa preventiva da Defesa Civil, houve uma redução significativa, por exemplo, no número de ocorrências de deslizamentos de terra nesse período. Os técnicos desempenham o trabalho de excelência por meio de sistema de monitoramentos constantes, vistorias, elaboração de laudos técnicos e proteção provisória de taludes com lonas.

Esse conjunto de ações tem o objetivo de evitar desastres e minimizar os impactos para a população, além de restabelecer a normalidade mediante ajuda social, mobilização das equipes de saúde e retirada dos moradores de áreas de risco.

A Prefeitura orienta que os moradores se mantenham atentos, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis.

TELEFONES ÚTEIS

(73) 97400.7521 – Defesa Civil

(73) 3234.5857 – Atendimento para água e alimento

(73) 3234.5857 – Assistência Social

(73) 99192.8999 – Secretaria de Saúde