Defesa Civil de Itabuna pede atenção após Alerta Amarelo que prevê chuvas intensas 

A Defesa Civil de Itabuna pede atenção, principalmente as famílias ribeirinhas ou que moram próximo a canais de macrodrenagem e encostas, devido a um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Desta vez, Alerta Amarelo, que prevê chuvas intensas nos próximos dias nas regiões da Bahia, incluindo o Sul Baiano, Centro Sul, Extremo-Oeste e Vale São Franciscano.

“As chuvas são oriundas da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS), que trazem muita umidade para a nossa região, sendo assim, é possível mais chuvaS por conta dessa instabilidade”, explica o Coordenador da Defesa Civil, Kaique Brito. Até o momento, a Defesa Civil recebeu 59 chamados, das quais 80% estão relacionados a alagamentos e transbordamentos de canais, e os demais pontuais referentes à queda de árvores e de muro.

“Peço atenção às áreas ribeirinhas, principalmente daquelas pessoas que moram perto de canais de drenagem. Estamos monitorando o nível do Rio Cachoeira e também essas chuvas pontuais na cidade. Qualquer emergência a população deve acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp (73) 98117-4490”, diz Brito.

A Superintendência de Serviços Públicos mobilizou pelo menos 20 equipes com 160 homens para atuar em vários pontos da cidade. As ações se deram nos bairros Pedro Jerônimo, Santo Antônio, Urbis IV, Sarinha Alcântara, Vila Anália, Gegeu Gomes, São Pedro, Novo São Caetano, Califórnia, Novo São Caetano, Jaçanã, Novo Jaçanã e centro da cidade.

PLANTÃO SOCIAL

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) também está trabalhando para atender as famílias afetadas pelas chuvas. Foi montado um Plano de Contingência com equipes de plantão para acolher as famílias vítimas das chuvas. Aquelas com necessidades emergenciais serão assistidas com os programas sociais a que tiverem direito.