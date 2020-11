Defesa Civil em alerta em Itabuna por causa da chuva

A Defesa Civil de Itabuna está em alerta por conta das chuvas que têm caído na cidade desde a manhã deste sábado (21). Os acumulados de precipitação são de até 28 mm em 1 hora e são esperados 79 mm em 6 horas.

Com o alto volume de chuva, a Defesa Civil alerta que muitas localidades podem ficar com áreas propícias para deslizamentos de terra em decorrência do solo encharcado.

Contando com o suporte de todas as secretarias municipais, a Defesa Civil de Itabuna orienta a população para que mantenha o estado de alerta para possíveis alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis, e que informe toda e qualquer situação que coloque famílias e imóveis em risco.

Em caso de acidentes ou identificação de risco, importante entrar em contato pelo número (73) 98124 5647 que está à disposição da população.