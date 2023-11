Defesa Civil emite alerta de chuvas em Ilhéus; previsão aponta 85 milímetros até esta terça-feira

A Defesa Civil de Ilhéus emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas no município. De acordo com o comunicado, o acumulado de precipitações pode atingir 85 milímetros até a próxima terça-feira (7). Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A Prefeitura orienta os moradores que se mantenham atentos, em suas residências, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis.

Com o objetivo de minimizar os danos causados durante o período chuvoso, o Município tem atuado por meio de sistema de monitoramentos constantes. Além disso, a equipe faz um trabalho preventivo, por meio de vistorias, proteção provisória de taludes com lonas, entre outras ações.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, através do número: (73) 97400-7521 ou ligar para o Corpo de Bombeiros pela Central 193.