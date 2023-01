Defesa Civil interdita toda a cobertura da feira no Califórnia

O desabamento de parte da cobertura na feira do bairro Califórnia, na madrugada desta sexta-feira (27), deve forçar uma reorganização dos comerciantes no próximo domingo (29). Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kaíque Brito, foi necessária a interdição de toda a parte coberta da feira.

Ele acredita que as áreas adjacentes serão utilizadas pelos feirantes no fim de semana. Resta saber como será a organização do espaço, já que a parte de carnes e peixes ficava na cobertura e os demais locais já são utilizados para a venda de frutas e verduras.

“A Divisão das Feiras e Mercados vai estar amanhã [28] cedo na feira orientando o pessoal, trazendo um ordenamento para a atividade. Certamente, vai ter feira ainda. Nossa preocupação é a estrutura oxidada, um perigo para quem circula ali”, esclareceu Brito, via WhatsApp, ao Diário Bahia.

O coordenador lembra que a feira passou por reforma há aproximadamente três anos, mas o trabalho não foi completo. “A parte que não foi reformada, por um descuido da empresa, foi justamente a que ‘colapsou’ e caiu às 2 e 10 da manhã, mas não feriu ninguém. A Divisão das Feiras permitiu o isolamento e a interdição de toda a feira”, explicou..