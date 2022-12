Defesa Civil mantém alerta para volume de chuvas em Ilhéus

A Defesa Civil emitiu novo alerta de chuva para os próximas 10 dias em Ilhéus. A nota, com data de segunda-feira (5), indica temporais menos intensos, comparados ao último período. Mas o solo continua encharcado por conta do alto volume de chuvas registrados no município.

Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de precipitações pode atingir 91 milímetros até o dia 15 de dezembro.

Foram montadas diversas frentes de trabalho para mitigar os danos causados pelos temporais, com apoio de órgãos públicos, entidades e ONGs. Os moradores são orientados a ficar atentos, em suas residências, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato através dos números abaixo.

TELEFONES ÚTEIS

(73) 97400.7521 – Defesa Civil

(73) 3234.5857 – Atendimento para água e alimento

(73) 3234.5857 – Assistência Social

(73) 99192.8999 – Secretaria de Saúde