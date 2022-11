Defesa Civil realiza colocação de lonas e reforça ações preventivas em Ilhéus

Com o objetivo de minimizar os riscos de deslizamentos de terra durante o período chuvoso, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Seinfra), segue instalando lonas em áreas de risco no município. A medida tem caráter preventivo e a identificação dos pontos é feita pela equipe da Defesa Civil.

Conforme a Seinfra, as lonas ajudam a conter o deslizamento, dando mais segurança e suporte às comunidades. Para realizar a colocação, os profissionais seguem um cronograma que elenca as regiões de maior para menor risco. Os trabalhos tiveram início nesta semana na Rua da Torre, localizada no CSU, Alto da Tapera e Ladeira Rio Almada.

“As lonas têm a função de escoar a água da chuva e redirecioná-la, evitando que as encostas fiquem saturadas e ocorra deslizamento. O trabalho é importante para mitigar os efeitos causados pelos temporais e diminuir o risco de desastres ambientais”, explicou Átila Docio, titular da pasta.