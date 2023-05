Defesa Civil recebe apoio do INEMA para monitoramento de cheias no Rio Cachoeira

Coordenação Municipal da Defesa Civil de Itabuna recebeu novas informações sobre o monitoramento de cheias do Rio Cachoeira e de rios na região sul da Bahia. Os dados foram repassados pela diretora do Departamento de Monitoramento Ambiental do Instituto Estadual de Recursos Hídricos (INEMA), Adma Santos, numa visita que ela fez ao município na manhã desta terça-feira, 16.

No encontro que aconteceu na sede da DC, foram apresentados gráficos e tabelas que mostram as cotas do Rio Cachoeira. O coordenador da Defesa Civil, Kaique Brito, explicou que essas cotas são traduzidas em situações de emergência e de alerta e que podem simular enchentes, com a visualização de seus possíveis impactos.

Segundo ele, quando o nível do rio atinge uma determinada cota e a depender do volume, são emitidos alertas desde a previsão do tempo, de chuvas intensas, além de inundação ou enchentes. “Isso nos permite agir de forma preventiva para evitar consequências mais graves como desmoronamento de encostas, e até o prejuízo de perdas materiais e humanas”.

Kaique lembra que a Defesa Civil já realiza essas ações preventivas e alertas quando há previsão de chuvas fortes em Itabuna e em outras cidades da região, por meio de boletins diários emitidos pelos meios de comunicação oficiais da Prefeitura. “As informações repassadas pelo INEMA são importantes e somam com as ações já executadas pela coordenação municipal da Defesa Civil em nossa cidade”, concluiu.