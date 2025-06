Defesa Civil testa novo sistema nacional de alertas por SMS na Bahia

A Defesa Civil da Bahia realiza, neste sábado (14), às 12h, um teste do novo sistema nacional de alertas por SMS, o ‘Defesa Civil Alerta’, desenvolvido pelo Governo Federal para reforçar as estratégias de prevenção e resposta a desastres. A ação ocorrerá simultaneamente para moradores em Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus, Santa Cruz Cabrália e outros 32 municípios do Nordeste, incluindo todas as capitais da região, que vão receber uma mensagem de alerta de demonstração diretamente em seus celulares.

A mensagem será disparada a partir do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), localizado em Brasília, e marca o início da fase de implantação do novo sistema, que utiliza a rede de telefonia celular para enviar avisos gratuitos e em tempo real à população. O sistema já está em operação nas regiões Sul e Sudeste e, na Bahia, entrará em funcionamento definitivo a partir do dia 18 de junho.

Para o superintendente da Defesa Civil da Bahia, Heber Santana, a ferramenta representa um avanço essencial na prevenção de desastres. “É uma ação concreta de proteção à população, que vai permitir avisos rápidos e orientações diretas em situações de risco”, afirma. “A informação chega a tempo de salvar vidas e fortalecer a capacidade de resposta das comunidades”, completa.

Durante o teste, os moradores receberão a seguinte mensagem de demonstração: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado.

A ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de informar e proteger a população em casos de desastres naturais ou provocados por ações humanas, conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade).

O novo sistema Defesa Civil Alerta envia mensagens de texto à população em áreas de risco, com diferentes níveis de urgência: extremo, severo e demonstração. No alerta extremo, um som semelhante a sirene será emitido, mesmo com o celular no modo silencioso. Já no severo, o aviso será mais discreto. Os alertas fornecem orientações claras sobre como agir diante de riscos como alagamentos, deslizamentos de terra, enxurradas, vendavais, entre outros eventos.

A definição do conteúdo e o momento de envio dos alertas são de responsabilidade das Defesas Civis municipais e estaduais, que atuam com base em monitoramento técnico e em protocolos de segurança. Durante a fase de implantação, além dos alertas reais, também poderão ser enviados comunicados de demonstração para familiarizar a população com a nova ferramenta. A tecnologia funciona automaticamente, sem necessidade de cadastro ou CEP.

Informações detalhadas sobre o uso da ferramenta estão no https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/defesa-civil-alerta