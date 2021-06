Definida a data da inauguração do hospital materno-infantil de Ilhéus

Com as obras concluídas e os equipamentos em fase final de instalação, o Governo da Bahia entregará o novo hospital materno-infantil de Ilhéus no próximo dia 28 de junho, data que marca o aniversário da cidade.

Com a cessão da unidade formalizada para o município, sendo aguardada apenas a assinatura do prefeito Mário Alexandre, a gestão e operação ficarão sob a responsabilidade da prefeitura de Ilhéus, contando com a coparticipação do Governo do Estado.

A expectativa é que a prefeitura de Ilhéus faça a contratação de uma organização social para assumir a gestão da unidade nos próximos 15 dias, ainda a tempo da inauguração.