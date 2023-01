Definida a data da lavagem do “Beco do Fuxico” em Itabuna

O presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, reuniu-se na manhã de hoje, dia 13, com representantes de blocos carnavalescos de Itabuna. Em conjunto com o atual presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Egnaldo França, foi definida a participação das agremiações na 42ª Lavagem do Beco do Fuxico, programada para os dias 10 e 11 de fevereiro.

No encontro, ele destacou o compromisso da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) com o tradicional evento cultural, que em outubro do ano passado foi declarado patrimônio histórico e cultural, de natureza imaterial do Município, por meio da Lei Municipal nº 2.606. Além disso, com objetivo de fomentar a cultura local, a FICC vai levar com consideração na festa os blocos carnavalescos inscritos no Cadastro de Culturas e Turismo de Itabuna (CADCULTI).

“Vamos avaliar o potencial e tradição de cada bloco, através da plataforma CADCULTI”, ressalta do presidente da FICC, acrescentando que sobre a grade do evento foi discutido com presidente do Conselho de Políticas Culturais, de forma democrática e transparente para realização da Lavagem do Beco, reduto da boemia itabunense na Travessa Adolfo Leite, onde se localiza o bar ABC da Noite, do lendário Caboclo Alencar.