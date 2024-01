Definida a empresa que vai construir em Itabuna tanques do Mais Água para a Cidade

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) do Governo do Estado, através da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (CERB), divulgou no Diário Oficial de ontem, dia 4, o resultado final do processo licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada para montagem, fabricação e instalação dos dois reservatórios do Projeto Mais Água para a Cidade.

A Comissão de Licitação julgou o recurso interposto pela empresa concorrente Target Engenharia Civil e Elétrica Ltda, mantendo o resultado da empresa habilitada e vencedora a Dipawa Nordeste Indústria, Comércio e Construtora Ltda, com valor final de R$ 7.941.740,00.

Os reservatórios terão capacidade total de armazenar oito milhões de litros d’água. Sendo um de 5 milhões, que será instalado no Loteamento Jardim Cordier, no Bairro Novo Jaçanã, e outro de 3 milhões, que ficará no Bairro Novo Lomanto.

De acordo com o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, o projeto que tem o apoio da Prefeitura de Itabuna e do Governo do Estado entrou em uma nova fase, com muitos avanços.

“Depois de implantar mais de 80% do total de oito mil metros da nova rede adutora e dois mil metros de sub-rede, foi finalizada no mês passado a concretagem da base que receberá o reservatório do Novo Jaçanã. Está semana foi iniciada a implantação da base do tanque que ficará no Bairro Novo Lomanto”, informou Mendes Filho.

O prefeito Augusto Castro (PSD) comemorou a publicação do resultado final da licitação da CERB. “Vivemos um momento ímpar. Além do Mais Água para a Cidade, estamos com obras do Programa Acelera Itabuna (PAI) que leva urbanização a mais de 30 bairros”, afirmou.

Ainda segundo o prefeito, “a cidade também será contemplada com a requalificação das praças públicas e a execução de projetos estruturantes, como a construção de novas avenidas, pontes e viadutos”, festejou Augusto Castro, que destacou o maior volume de investimentos que Itabuna já recebeu ao longo dos anos.

Com a conclusão do Projeto Mais Água para a Cidade, os bairros das zonas sul, oeste e leste terão regularizado o fornecimento de água, dando fim ao abastecimento intermitente. Além disso, serão beneficiadas mais de 130 mil pessoas que passarão a ter água nas torneiras todos os dias.

———

Assessoria de Comunicação Social da EMASA.

Prefeitura de Itabuna

05/janeiro/2024.