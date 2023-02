Definida a empresa que vai reformar o estádio de Itabuna

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia 31, o resultado do processo licitatório n° 004/2022 da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com a definição da empresa que prestará serviços de engenharia civil para a reforma do Estádio Luiz Viana Filho. A empresa vencedora foi a Construtora Sena Junior Eireli.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, esteve pessoalmente pela manhã em reuniões na Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), em Salvador, quando agradeceu ao secretário Davidson Magalhães e ao superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo, Wenceslau Júnior, pelo apoio e incentivo ao futebol profissional e ao esporte da região sul do Estado.

“Recebemos essa boa notícia do secretário Davidson Magalhães que garantiu que essa licitação sairia no final do mês. Realmente saiu. Agora, é aguardar o governador Jerônimo Rodrigues assinar a ordem de serviço para dar início as tão sonhadas obras de requalificação do Itabunão”, afirmou.

As obras serão realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado Bahia (SUDESB), da Secretaria do Trabalho , Emprego, Renda e Esporte (SETRE) , com o apoio da Prefeitura de Itabuna. O estádio contará com uma moderna estrutura de arquibancadas, refeitórios, lanchonetes, vestiários, espaço multiuso e iluminação.