Definida a programação de shows para o Celebra Itabuna

A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) definiu os dias 6 e 7 de setembro para os shows de artistas evangélicos e católicos do Celebra Itabuna, além da atração para a tarde de matriz africana. Inicialmente programado para os dias 27 e 28 de julho, pelo transcurso do Dia da Cidade, quando Itabuna completou 112 anos de emancipação, os shows acabaram adiados por conta do luto oficial pelo falecimento do ex-prefeito Fernando Gomes.

Com o Celebra Itabuna, a FICC incentiva o respeito à tolerância e a liberdade de crença religiosa, além do fomento ao turismo no município de acordo com o seu presidente Aldo Rebouças. Segundo ele, no palco montado em frente à Câmara Municipal de Vereadores, a Grade Evangélica terá no dia 6, as apresentações de Shalom, às 19 horas, e Jessé Aguiar, às 20h309min.

No dia 7 de setembro, às 13 horas, haverá a Tarde de Matriz Africana com Pranchão, seguido de Muzenza ou Tonho Matéria, às 15 horas. Já na Noite Católica, às 18 horas, terá Davidson Silva (Comunidade Shalom), e Flávio Vitor Jr (Colo de Deus), às 19h30min.

O Celebra Itabuna, coordenado pela FICC, é uma ação ecumênica que será realizada em três momentos. “A partir desse evento, esperamos agradar aos segmentos religiosos da cidade e por extensão a todos os seguidores do evangelho, do catolicismo e das religiões de matriz africana”, afirmou Aldo Rebouças.