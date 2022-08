Definida a programação do 7 de Setembro em Itabuna

Pela primeira vez crianças a partir de dois anos de idade vão participar do desfile cívico do Sete de Setembro em Itabuna. Foi o que ficou definido pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) ao finalizar a programação. Neste ano, o Brasil comemora o bicentenário da Independência.

Os representantes dos departamentos de Projetos Integrados, da Educação Básica e de Infraestrutura da SEDUC, responsáveis também pela logística do evento, se reuniram manhã desta terça-feira, dia 29, quando confirmaram que a programação será oficialmente aberta às 8 horas, com o hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional.

Na sequência, o prefeito Augusto Castro (PSD) passa em revista às tropas militares, com as forças de segurança dando início ao desfile. O Tiro de Guerra 06/007 faz a abertura. Em seguida, desfilam o Colégio da Polícia Militar (CPM), 15º Batalhão da Polícia Militar, Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna, 4º. Grupamento de Bombeiros Militares, Esquadrão da Polícia Montada, Guarda Civil Municipal, SAMU-192 e Polícia Rodoviária Federal.

Seguindo a ordem da programação, desfilam o Núcleo Cuidar, Lojas Maçônicas, Rotary Club de Itabuna, Bandeirantes, Desbravadores e Aventureiros e Igreja Assembleia de Deus. Logo depois, 11 escolas da Rede Municipal de Ensino, além do Grupo de Estudos e Intervenção em Alfabetização – (GEIA) e os conselhos escolares municipais descem a Avenida do Cinquentenário.

Também confirmaram participação duas escolas da rede estadual e três da rede particular de ensino de Itabuna. O desfile cívico será encerrado com a participação da coordenação da Secretaria do Municipal da Educação.

A assessora técnica-pedagógica do Departamento de Projetos Integrados da Secretaria da Educação, Lilian Lima Pereira, informou que a programação foi elaborada com a participação de diretores das escolas da rede municipal e que os alunos foram preparados antecipadamente com ensaios regulares. “Por isso, estão prontos para o grande momento cívico em nossa cidade”, afiançou.

Lilian destacou que gestores escolares da alfabetização também foram orientados a usar pulseiras de identificação na turminha com idade a partir dos dois anos que vai desfilar. Além disso, as crianças também devem portar a autorização concedida pelos pais e responsáveis, liberando-as para o desfile.

A assessora lembra que a programação foi definida sob a supervisão do secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, que pediu todo o empenho para que o desfile tenha o mesmo sucesso de sempre, quando a maioria da população prestigia.

“Houve um todo um cuidado da comissão. Não temos dúvidas de que será mais um momento em que vamos reviver um pedaço da História do Brasil, depois de o desfile cívico suspenso por dois anos contra por conta da pandemia da Covid-19”, concluiu Lilian Lima Pereira.