Definida data da posse do novo bispo de Ilhéus

A posse Canônica do novo Bispo de Ilhéus, Dom Giovanni Crippa, ocorrerá no dia 09 de outubro, às 10h, na Igreja Matriz de São Jorge. No dia anterior, 08, o Bispo concederá uma entrevista coletiva para a imprensa local, às 15h, no Museu da Capitania localizado no Palácio Paranaguá no Centro de Ilhéus.

Dom Giovanni Crippa será o 10° Bispo da Diocese e assumirá o cargo no lugar de dom Mauro Montagnoli, que abdicou do cargo por motivo de idade após 26 anos à frente da Diocese. Ao atingir a idade limite de 75 anos, os Bispos automaticamente renunciam a função e entregam o cargo a Santa Sé (Vaticano).

“Com as mesmas intenções e com humildade, quero abraçar este novo desafio assegurando-lhes desde agora minhas orações e pedindo-lhes humildemente as suas. Espero ser tudo para todos e com todos contar na missão que me é confiada”, afirmou o novo Bispo Eleito da Diocese de Ilhéus em mensagem enviada à diocese. Dom Giovanni tem como lema do seu serviço episcopal a expressão paulina: “In aedificationem corporis Christi”, ou seja, “para a edificação do Corpo de Cristo” (Ef 4, 12).