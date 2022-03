Definido o candidato do PT para disputar o Governo da Bahia

Secretário da Educação, engenheiro e professor, Jerônimo Rodrigues foi escolhido como pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores da Bahia para disputar as eleições ao Governo do Estado neste ano. A decisão unânime pelo nome de Jerônimo foi deliberada em reunião da Executiva Estadual, realizada nesta sexta-feira, 11, para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento e inclusão social promovidos por Lula, Rui Costa e Jaques Wagner na Bahia.

Presente na reunião, Jerônimo agradeceu a escolha do Partido, falou sobre sua disposição em avançar ainda mais no trabalho iniciado há quase 16 anos pelo PT no estado e sobre a importância de dialogar com a população. “Vou estar 24 horas por dia e os setes dia da semana pelas estradas e pelo chão, com for, por barco, por navio, em cada canto para apresentar uma candidatura diferenciada para dialogar com toda a população. Vamos conversar os jovens, os estudantes, as mulheres, com os movimentos sociais, o movimento negro, a população LGBTQIA+”, disse Jerônimo.

O presidente do PT Bahia, Éden Valadares, comemorou a escolha do secretário da Educação. “Jerônimo orgulha e unifica nosso partido. É um grande quadro, preparadíssimo para ser o candidato de Lula, Rui e Wagner na Bahia. Hoje o PT, de forma unânime, apresenta aos partidos aliados o candidato de Lula na Bahia: Jerônimo Rodrigues. Agora é dar tempo a articulação política do governador Rui Costa de construir nossa chapa. Temos muita confiança na condução de Rui, como estamos muito certos da capacidade de Jerônimo de nos levar à vitória em outubro”.

Jerônimo – Nascido na cidade de Aiquara, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo por formação e tem atuação nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e governo. Na gestão federal, foi secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Na Bahia, além de atual titular da Secretaria da Educação do Estado, foi secretário de Desenvolvimento Rural e assessor especial das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, e de Planejamento.

Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), desde 1995, Jerônimo tem atuação nos cursos de Ciências Econômicas, Direito, Administração, Ciências Contábeis e Geografia. Na pós-graduação, suas atividades são voltadas para disciplinas como Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade, Mercado de Capitais e Metodologia do Ensino Científico. Em cursos de extensão, coordenou projetos através do Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável.