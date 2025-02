Definido o esquema de segurança para a Lavagem do Beco do Fuxico

Mais de 550 profissionais das forças de segurança estarão atuando durante a realização da 44ª Lavagem do Beco do Fuxico na sexta-feira e sábado, dias 21 e 22 de fevereiro. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP), Humberto Mattos, na manhã de hoje, dia 17, ao ser entrevistado no quadro Esperando o Carnaval do programa Difusora em Revista apresentado pelo radialista Cacá Ferreira.

Segundo o titular da SESOP, ao todo serão 320 policiais militares do 15º BPM, 40 agentes da Polícia Civil da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), 30 bombeiros militares do 4º Batalhão de Bombeiros, 160 guardas civis municipais GCM, além de profissionais das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública, Indústria, Comércio, Emprego e Renda e da Saúde, através do SAMU-192 e do Posto de Emergência.

Na entrevista, o secretário Humberto Mattos informou que 48 horas antes do 1º dia da Lavagem do Beco do Fuxico, a SESOP vai disponibilizar aos ambulantes por meio do site oficial da Prefeitura e das redes digitais (@sesop153) a lista dos que foram credenciados. “É bom realçar que nenhum tipo de taxa foi cobrado dos ambulantes para a comercialização de bebidas e alimentos”, declarou.

“À SESOP cabe apenas locação de acordo ao número de vagas disponibilizadas pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) que é a idealizadora, regulamenta e faz o evento. Ela nos traz a planta e a quantidade de vagas”, acrescentou o secretário que voltou a lembrar que por medidas de segurança coolers, garrafas e copos de vidro e objetos pontiagudos ou perfurocortantes não serão admitidos no sítio da festa

“Recomendamos a todos que vão para a Lavagem do Beco do Fuxico para se divertir e brincar a valer. As forças de segurança vão atuar para que haja harmonia e tranquilidade, que é uma das características de nossa gente que sabe acolher bem a todos com hospitalidade”, comentou Humberto Mattos, realçando que à SESOP cabe a supervisão. “É um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Itabuna e a FICC vai proporcionar uma festa estruturada, segura e vibrante”, concluiu.