“Deixa saudades e um legado por sua rica história pessoal”, disse o prefeito Augusto Castro referente à morte de Marcelo Moura

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, lamenta o falecimento do psicólogo e psicanalista Marcelo Pereira de Moura, ex-presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPOD), ocorrido na noite de ontem. Nas eleições municipais de 2020, ele integrou a chapa proporcional da nossa coligação Mudar para Fazer, como candidato a vereador pelo partido Rede Sustentabilidade.

O psicólogo Marcelo Moura (1975-2022) era Agente Comunitário de Saúde e teve forte atuação no desenvolvimento da Política de Saúde Mental no município. Foi um dos criadores do Ministério de Assistência Voluntária de Atendimento Psicológico Gratuito da Igreja Batista Teosópolis.

Deixa saudades e um legado por sua rica história pessoal, sua dedicação à recuperação de dependentes químicos e sua defesa da saúde mental, aliada à sua fé em Jesus Cristo.

Na sua infinita Misericórdia e Bondade, Deus receberá sua alma em luz. Deixa dois filhos, cursando a faculdade e sua amada esposa dona Virgínia Lúcia de Moura, com quem era casado há 27 anos.

O culto memorial de Marcelo Moura ocorrerá logo mais às 15h no templo da Igreja Batista Teosópolis, Rua Félix Mendonça, Bairro Conceição. O sepultamento será às 16 horas.

Itabuna, 14 de dezembro de 2022.

Augusto Castro

Prefeito