Deixou para última hora? Confira 4 sugestões de presentes até R$100 que vão deixar sua mãe mais bonita

O Dia das Mães é umas das datas mais afetivas do ano e tem muita gente que, por falta de tempo ou por não saber o que comprar para agradar a mãe, a avó, até mesmo a sogra, acaba deixando para o último momento. Cosméticos acabam sendo uma boa opção, por serem mais fáceis de agradar, se tornando também uma lembrancinha sempre carinhosa.

Para ajudar quem ainda tem dúvidas, separamos 04 kits nas categorias de perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem de Quem Disse, Berenice? e do Boticário que podem agradar diferentes tipos de mães e de bolsos. Confira a seleção abaixo.

Perfumaria

Celebre Sua Força Desodorante Colônia Feminino traz uma fragrância fresca e potente, para nos lembrar do quanto é importante celebrar as pequenas conquistas do dia a dia. Com fórmula que absorve rápido na pele, a Loção Hidratante Desodorante Corporal Celebre Sua Força hidrata intensamente e desodoriza o corpo, deixando-o macio e sequinho o dia todo. O kit vem em uma caixa de presente feita com papel 100% reciclado e cores encantadoras Dentro do kit presente existe uma tag com QR Code que dá acesso a um site exclusivo. Ao acessá-lo, a mãe pode escolher um presente extra, que vai desde ofertas irresistíveis a experiências encantadoras, para curtir ainda mais essa data cheia de amor.

Cuidados Pessoais

O Kit Presente Cuide-se Bem Obrigadx é ideal para demonstrar carinho com uma lembrança especial a quem gosta de se cuidar, mas também cuida! Ele vem com dois cremes hidratantes para as mãos com textura deliciosa e uma caixa de presente exclusiva, com a palavra mágica e universal da gratidão: Obrigad<3!

O Combo Repair entrega três produtos para uma rotina de hidratação reparadora com fragrância refrescante: o Creme de Mãos, a Loção Reparadora Desodorante Corporal, o Body Splash Desodorante Corporal. Os produtos vêm com tamanho ideal para caber na bolsa e a mamãe nunca mais esquecer de parar, reparar e se cuidar!

Maquiagem

O Combo Máscara de Cílios Alongamento Rosé + Balm Labial Vermelho Morango entrega aquela duplinha de produtos para ter sempre por perto. Com cílios superalongados, condicionados e lábios cheios de hidratação e cor, as mães garantem makes incríveis para qualquer ocasião.