Delegacia digital disponível para evitar idas ao Complexo Policial

Mesmo nestes tempos em que é recomendado aos cidadãos só saírem de casa em necessidades extremas, o Complexo Policial de Itabuna continua recebendo queixas de roubos, furtos etc. A maioria dos objetos furtados, por bandidos que passam de moto, continua sendo celulares.

O funcionamento do plantão do setor ocorre de forma excepcional, em que são recebidas apenas queixas de ocorrências mais graves, a exemplo de homicídios, roubos e porte ilegal de armas. No caso de situações como perda de documentos, não estão sendo feitos atendimentos na 6ª Coorpin (Coordenadoria de Polícia do Interior).

A orientação é que o registro de tais procedimentos, tidos como mais corriqueiros, seja feito via Delegacia Digital, disponível no site www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br.