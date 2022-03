Delegado Humberto Mattos assume Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Itabuna

Com 25 anos de atuação na Polícia Civil da Bahia, o delegado especial Humberto Mattos, assume a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Itabuna. O convite foi feito pelo prefeito Augusto Castro (PSD) e prontamente aceito.

Mattos já integrava a equipe do atual governo a frente da Superintendência da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (ARSEPI). Como delegado coordenador da Polícia Civil baiana atuou na área de inteligência e operações, ocupou o cargo de assessor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), que comandava todos os municípios do interior da Bahia.

Com uma série de cursos de especialização no currículo, inclusive junto à polícia de Orlando, nos EUA, também atuou como delegado chefe em mais de 100 municípios do Estado.

O novo secretário definiu alguns pilares nesse novo desafio profissional. “Vamos reestruturar e organizar a Guarda Civil Municipal (GCM), intensificar a patrulha do som, combater os crimes ambientais, ordenar as feiras livres, estabelecer critérios de ocupação do solo e reequipar a Defesa Civil do município”, destaca.

Além desses quesitos, o novo titular da pasta de Segurança e Ordem Pública assegura que atuará em parceria com o Ministério Público, o Judiciário e as polícias Civil e Militar. “Realizar ações conjuntas com essas instituições para garantir o bem-estar da comunidade é um dos nossos propósitos a frente da pasta. Vou levar toda a experiência adquirida como delegado de polícia para fazer o melhor nesse novo desafio que o prefeito Augusto Castro nos confiou”, garante Humberto Mattos.