Delícia fit: Empresária aposta em produtos que unem sabor e saúde

Já imaginou poder consumir brownies, cookies e bolos sem culpa? E o melhor: sem prejudicar a saúde? Agora isso é possível, graças a uma empresária itabunense que decidiu compartilhar um estilo de vida saudável e investir na produção de alimentos sem açúcar, sem glúten e sem lactose, que podem ser consumidos por pessoas com algum tipo de intolerância alimentar ou até mesmo diabéticas.

Maiane Carvalho conta que a alimentação saudável sempre esteve presente em seu dia a dia. “Meus pais, sempre bem equilibrados neste quesito, me deram esta base para o cuidado com a alimentação. Meu esposo também agregou valor neste sentido e, por fim, participo de uma comunidade religiosa que zela por costumes saudáveis. Por isso decidi compartilhar esse estilo de vida com outras pessoas”, afirma.

Somado a isso, Maiane revela que sentia falta da oferta de alimentos voltados para pessoas com intolerância alimentar em Itabuna. “Tenho um colega que sempre reclamava de desconforto após comer alguns tipos de alimentos. Já meu esposo não pode ingerir lactose por três dias consecutivos. A partir desta vivência diária, vi uma oportunidade de alcançar este público”.

Foi então que nasceu a Delícia fit. Após investir em cursos, como o de Doces Low Carb, e outros materiais de receitas saudáveis, ela começou a produção e constantemente segue em busca de atualizações. “Sempre busco mais conhecimento, tanto acerca das farinhas, o que é bem complexo por serem sem glúten, quanto sobre os demais ingredientes utilizados nas receitas”, completa.

Variedade de produtos

Hoje, a Delícia fit oferece um cardápio variado de produtos classificados como Low Carb e Fit. São eles: brownie, bolo delícia no pote, empada, cookies, pão e bolos nos sabores: milho, batata doce, coco, cenoura e banana. Mas a empresária garante que, em breve, trará novidades, como panetones e outros produtos.

Atualmente, segundo Maiane, o brownie e os bolos são os mais procurados pelos clientes. Mas a aceitação em geral tem sido muito boa. “Posso dizer que eles têm 98 por cento de aceitação. Não afirmo que têm 100 por cento, pois existe toda uma análise acerca do paladar; mas posso garantir que são receitas bem saborosas”, destaca.

Além da qualidade e do sabor dos produtos, outro diferencial da Delícia fit é o preço. “Algumas pessoas não conseguem enxergar o valor e focam apenas no preço. Por isso, busquei um equilíbrio, criando condições para que todos pudessem adquirir nossos produtos. Nosso bolo pequeno, por exemplo, custa R$ 10,00. O mesmo preço, ou até mais barato, de bolos que são vendidos em padaria, sendo bem mais saudável. Então entregamos produtos com qualidade superior, por um preço acessível”, descreve.

Para ela, hoje está bem mais fácil ter um estilo de vida saudável e prazeroso, sem pagar mais caro por isso. “Muita gente imagina que comida saudável não é saborosa. Mas hoje é possível, sim, consumir alimentos deliciosos e cuidar da saúde ao mesmo tempo”, finaliza.

Quem quiser conhecer mais sobre os produtos e ingredientes pode entrar em contato pelo telefone (73) 99122-2523, que também é WhatsApp, ou pelo Instagram @deliciafitbr. Lá, Maiane Carvalho também compartilha diversas dicas sobre alimentação e estilo de vida saudável.