Demissão de funcionários ilustra impactos do coronavírus no mercado de trabalho

Um grupo de motoristas e cobradores, dispensado pela viação Viametro em Ilhéus, protestou hoje na frente da empresa. Segundo eles, chegaram ao local de trabalho e foram surpreendidos com um comunicado informando sobre as demissões. Sem que houvesse aviso prévio, pediram para que assinassem a tal notificação.

Diante da suspensão do transporte coletivo municipal neste momento de pandemia do coronavírus, a direção da empresa alega que foi necessário um plano de contingência. Além de assegurar o pagamento dos direitos trabalhistas do grupo desligado, a medida visa garantir os salários dos funcionários mantidos.

Embora a Viametro não tenha divulgado o número de trabalhadores dispensados, o sindicato da categoria estima a existência de 100 demissões, sem sinal de pagamento da multa de 40 por cento sobre o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e outros direitos trabahistas. Do total de 350 funcionários, o plano anunciado pela empresa é manter a contratação de 90 por cento do quadro.