“Demonstração de paz e alegria para o mundo”, diz Davidson Magalhães sobre a Lavagem do Bonfim

Presente no cortejo do Senhor do Bonfim, nesta quinta-feira (11), o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, apontou que a paz, alegria e sincretismo religioso no dia de hoje é uma mensagem dos baianos para o mundo: “aqui, começa com o culto ecumênico, que dá uma demonstração de tolerância com as diversas matrizes religiosas e não religiosas reunidas. O Bonfim é um grande exemplo dessa tolerância e convivência que o povo baiano entrega para Brasil e para o mundo”.

O secretário também pontuou que a sua pasta vai colher, neste ano, resultados positivos na geração de emprego, aumento do rendimento do trabalho, diminuição da informalidade e um conjunto de políticas sociais que voltaram a ser executadas em âmbito nacional e que têm um impacto na sociedade baiana.

“Conseguimos, em 2023, a vinda da BYD, a retomada do polo industrial automobilístico do estado e, também, o desenvolvimento territorial, que é uma meta muito importante do nosso governador. Portanto, um desenvolvimento mais integrado. Então, nesse sentido, para 2024, as perspectivas são melhores, porque o Brasil retomou, está sendo reconstruído pelo presidente Lula, e isso tem fortes reflexos, consequências positivas para o povo, para a economia e para o social baiano”, detalhou.