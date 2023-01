Denúncia leva à apreensão de 40 kg de maconha em Coaraci

Uma denúncia anônima ajudou policiais civis e militares na apreensão de 40 kg de maconha prensada. Os entorpecentes foram encontrados, na cidade de Coaraci, no final da tarde de segunda-feira (16).

A ligação anônima foi realizada para a Delegacia Territorial (DT) de Coaraci. A denúncia indicava a presença de dois homens, carregando sacos, na Rua Landulfo Alves.

Com apoio da Cipe Cacaueira, as equipes seguiram até o local indicado e encontraram dois sacos, com as drogas, em um terreno. Varreduras foram realizadas na área, mas os traficantes não foram localizados.

A droga foi apresentada na DT de Coaraci e seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).