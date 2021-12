Deputado ressalta papel dos vereadores na conquista de recursos para Itabuna

Um grupo de vereadores, de diversos partidos, recebeu o deputado federal Paulo Magalhães e o prefeito Augusto Castro (ambos do PSD) na Câmara de Itabuna, na tarde de sexta-feira (17). No gabinete do presidente da Casa, Erasmo Ávila (PSD), eles conversaram sobre perspectivas e a relevância da parceria entre Legislativo e Executivo em favor do município.

“Em Itabuna, nós encampávamos e acompanhamos de perto a eleição do prefeito Augusto Castro. Nesta Casa eu anunciei que era a grande oportunidade que Itabuna tinha de ressuscitar. Augusto superou as minhas expectativas, em apenas um ano já é uma realidade com programas e projetos importantíssimos! Pra isso, evidentemente, ele tem contado com os vereadores, principalmente os aliados a ele e ao presidente Erasmo, que tem sido um grande aliado do Governo”, reconheceu.

Ciente da expectativa das lideranças políticas por emendas parlamentares, o deputado já conseguiu algumas e prevê mais recursos para breve. “Eu tenho conseguido muitos recursos para a saúde e o prefeito, com o presidente da Câmara e os vereadores aliados. Eu vou começar o ano trazendo um presente: doze quilômetros de asfalto para Itabuna. Vamos iniciar o ano com esse projeto, que é um importantíssimo; fora os hospitais que nós vamos reabrir, o São Lucas, o Cemepi”, exemplificou.

Importância do alinhamento

Ele seguiu destacando a importância de ter a Câmara como aliada, para que sejam executados os projetos em benefício da cidade – numa aproximação recíproca. “Se nós não tivermos eles no nosso lado, não temos condições de dar seguimento aos grandes projetos. Uma Casa como essa, respeitada, que é a Câmara de Vereadores, principalmente pelos posicionamentos que tem tomado. Tem que trabalhar alinhado: o prefeito, os vereadores e o deputado que quer se credenciar a representar Itabuna”, atestou.

Paulo Magalhães também fez um comparativo com o gasto de gasolina em relação ao governo anterior, calculando economia de aproximadamente dois terços do valor e elogiou a decoração montada no centro de Itabuna neste fim de ano. “Nós estamos de parabéns, estamos atingindo o objetivo! Esse prefeito, com a aliança dos vereadores, conseguiu fazer um Natal de uma felicidade geral, levando presente na casa e trazendo as famílias para a rua”, vibrou.

A visita também foi acompanhada pelo presidente do PSD e secretário de Relações Institucionais, José Alcântara Pellegrini. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)