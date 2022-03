Derrota tira o Barcelona de Ilhéus da final do Campeonato Baiano

O Barcelona de Ilhéus não conseguiu passar pela Jacuípense no jogo da semifinal do Campeonato Baiano e, portanto, desperdiçou a oportunidade de se classificar para disputar o título da competição.

O jogo, realizado na noite desta quarta-feira, 30, em Riachão do Jacuípe, terminou em 1 a O em favor do time local. No primeiro confronto, houve empate em O a O, quando os ilheenses teveram um gol legítimo anulado pela arbitragem.

Ainda ontem, o Atlético se classificou ao aplicar 1 a O no Bahia de Feira, em casa. O título do campeonato, então, será decidido entre o time de Alagoinhas e a Jacuípense, em dois jogos. É uma final inédita.

Imagens TVE