Desabamento em supermercado causa correria em Ilhéus

Algum tempo depois do início do expediente, na manhã deste sábado, 25, o supermercado Meira do bairro Malhado, em Ilhéus, viveu momentos de tensão. Foi a consequência do desabamento de parte do teto da loja, que provocou muita correria entre clientes e funcionários

Setores de segurança de Ilhéus foram acionados para as providências necessárias em relação ao acidente. Além disso, uma unidade do SAMU também esteve no local diante da possibilidade de vítimas. Porém, ainda não há informações a esse respeito.

Imediatamente, todos os acessos ao supermercado foram bloqueados pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que também tomaram outras medidas para tranquilizar as pessoas que ali estavam.

ATUALIZADA

Em nota, o Meira informou que, felizmente, o acidente não feriu ninguém. Disse ainda que a loja ficará fechada até o final da perícia.