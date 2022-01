Desabrigados recebem 2ª via de documentos; passo para garantir auxílios

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) de Itabuna finalizou nesta quinta-feira (06) a expedição da segunda via de documentos dos desabrigados atingidos pelas chuvas que devastaram a cidade no Natal. É uma parceria com o SAC, para que estes possam dar entrada no recebimento dos benefícios “Aluguel Social” e “Auxílio Recomeço”.

De acordo com a secretária da Semps, Andrea Castro, a ação é muito importante, pois as famílias terão a possibilidade de receber o quanto antes os benefícios aos quais passaram a ter direito. “Essas famílias que ainda se encontram nos abrigamentos mantidos pela prefeitura perderam tudo, inclusive suas casas; agora, com a segunda via dos documentos em mãos, eles poderão receber o ‘Aluguel Social’ e também o ‘Auxílio Recomeço’ e assim retomarem as suas rotinas”, informou a titular da pasta.

Foram expedidos a segunda via de Carteira de Identidade, certidões de casamento e nascimento e Carteira de Trabalho. Foi emitida uma média de 100 documentos para as pessoas que estão desabrigadas.