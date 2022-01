Desabrigados recebem mais de 20 mil quentinhas da Secretaria de Promoção Social

Os pontos de abrigamento em Itabuna receberam da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), até ontem (12), um total de 20.513 quentinhas. As refeições estão sendo produzidas em dois restaurantes contratados pela Prefeitura de Itabuna.

“Nós buscamos assistir e atender, prioritariamente, as famílias nos pontos de abrigamento mantidos pela Prefeitura. Iniciamos com um total de 16 pontos, com mais de quatro mil pessoas nos primeiros dias. Como foi uma situação atípica e inesperada em nossa cidade, foi necessário contratar restaurantes para dar esse suporte na produção dos alimentos prontos e para que pudéssemos atender a todos”, explicou a titular da Semps, Andrea Castro.

Conforme a referida secretaria, além do alimento pronto, os desabrigados receberam água, kits de limpeza e higiene pessoal e roupas, itens para bebê e recém-nascidos, lactantes e fraldas geriátricas – tudo de acordo com as necessidades.

“Agradecemos também aos voluntários da nossa cidade que ajudaram ofertando alimentos e suprimentos para as pessoas. Sabemos que essa corrente fortaleceu todas as ações de assistência nesse momento de tragédia”, complementou a secretária Andrea Castro.

Atualmente, informa a assessoria, a Semps continua entregando três refeições diárias em 11 pontos de abrigamento. Tais locais ainda mantêm 522 pessoas abrigadas, sendo que a maioria perdeu tudo; enquanto outros ainda não podem ainda retornar para casa.