Desabrigados recebem nova remessa de doações do Rotary em Itabuna

O Rotary Club de Itabuna entregou, no início desta semana, itens como roupas, itens de cama, sapatos, alimentos e utensílios domésticos para serem a doados às famílias atingidas pelas enchentes que atingiram a cidade. Atendendo ao apelo da Secretaria de Assistência Social (SAS) do município, o material será destinado às pessoas que estão desalojadas e tiveram que ser transferidas para abrigos temporários.

Nesta segunda remessa de doações entregues pelo clube na sede da secretaria, estiveram presentes o presidente da entidade, Marcus Vinícius Rodrigues, e o casal Paulo Pereira e Dôra, governador do Distrito 4391, do qual o clube faz parte. A entrega dos donativos foi feita com a presença da titular da SAS, Sandra Neilma.

Para quem deseja entrar nessa corrente solidária e também fazer doações, os itens podem ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social, situada à avenida Félix Mendonça, no bairro Góes Calmon.