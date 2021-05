Desafios de micro e pequenos empresários na pandemia serão debatidos em Itabuna

Os efeitos da pandemia nos micro e pequenos empresários dos setores do comércio, indústria e prestação de serviços serão debatidos em Itabuna nesta quarta-feira, dia 12, às 18h30min, no Teatro Candinha Dórea. A participação presencial ficou restrita a 50 pessoas que se cadastraram, mas o evento pode ser acompanhado pelas redes sociais da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda

Promovido pela Prefeitura em conjunto com o Sebrae, o evento será voltado para o diálogo entre empresas e instituições financeiras contará com uma explanação sobre Planejamento Financeiro, ministrado pela palestrante Naiara Souza, e apresentações das linhas de crédito do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Desenbahia e Sicredi.

No dia e horário do evento será possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo Instagram (sicer.itabuna) da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda.

O secretário Ricardo Xavier finaliza justificando a importância do evento ao relatar que a injeção de capital novo apresenta-se como uma das saídas mais importantes para que as micro e pequenas empresas consigam se manter no mercado em tempos de dificuldades financeiras.

Além disso, lembrou que o prefeito Augusto Castro mandou à Câmara Municipal de Vereadores projeto de lei propondo um programa de parcelamento de dívidas para ajudar os contribuintes, particularmente micro e pequenos empresários.