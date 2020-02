Descartado caso de novo coronavírus em bebê internado em Itabuna

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) informa que nesta quarta-feira (26) quatro amostras encaminhadas para o Laboratório Central da Bahia (Lacen) pelo Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, deram positivo para vírus diferentes do COVID-19 (novo coronavírus). Desta forma, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) descarta a suspeita de casos do novo Coronavirus na Bahia.

As amostras eram de uma criança, de 01 ano que esteve em viagem na Europa com passagem pela Itália, chegou há 12 dias no município, está internada em isolamento com sintomas respiratórios, as outras 03 amostras eram do pai, mãe e avó da criança.

Os exames foram processados conforme Protocolo internacional, através de exame PCR para Influenza e outros vírus respiratórios. Na amostra da criança foram detectados Rinovírus, Coronavírus NL63 e Enterovírus. Na amostra do pai foi detectado o Coronavírus NL63, na amostra mãe foram detectados Rinovírus e Coronavírus NL63, enquanto que na amostra da avó foram detectados Enterovírus e Rinovírus.

As infecções por Coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. Os coronavírus comuns que infectam humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.