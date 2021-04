Descarte incorreto de resíduos gera impactos negativos no solo

No 15 de abril, em que se comemora o Dia Nacional da Conservação do Solo, o calendário do Meio Ambiente traz à tona uma crítica social, que não cabe somente às políticas públicas, mas cada cidadão observar e rever como tem cuidado de seu resíduo.

A constante ação humana, como o descarte incorreto indevido de resíduos causam a contaminação do solo e tem como principais problemas: a poluição por meio do acúmulo de resíduos sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos, como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Esses poluentes provocam danos, como por exemplo: redução de fertilidade do solo, aumento da erosão, desequilíbrio ecológico, redução da vegetação, problemas de saúde pública, contaminação de alimentos, desertificação, entre outros.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), estima-se que, em 2019, cerca de 6,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos não foram coletados e destinadas corretamente. E cerca de 29,5 milhões de toneladas, que correspondem a 82 Maracanãs, foram descartados incorretamente em locais que não possuem sistemas e medidas necessárias para proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente contra danos e degradações.

Descarte consciente na quarentena

Em tempos de quarentena, em que a produção de resíduos se torna ainda maior, é importante refletir sobre o descarte e destinação correta. Principalmente, para quem está sob suspeita ou tenha testado positivo para COVID-19. Para acondicionar os resíduos contaminados, como por exemplo lenços e mascaras, utilizar sacos resistentes é uma das ações principais a serem adotadas.. É importante fechá-los com lacre antes de sua capacidade total e colocá-lo dentro de outro saco descartável resistente, colocando uma etiqueta que identifique, “resíduo infectado” e encaminhar para a coleta no dia estabelecido.

Meios de contaminação

As vias de contaminação dos resíduos indevidamente lançados no solo são: absorção de líquidos poluentes para a água subterrânea, adsorção dos contaminantes nas raízes de plantas, verduras e legumes, escoamento superficial para mananciais hídricos liberação de vapores tóxicos, contato dermal com o solo e ingestão do mesmo por seres humanos e animais.

Segundo Mirela Souto, “os impactos gerados pelo descarte incorreto além de causar danos graves nos nosso recursos hídricos e solo, diz muito sobre nossas atitudes e consciência ecológica. Nossos solos ficam extremamente propensos a riscos como erosão, contaminação, desequilíbrio e perda de nutrientes”, destaca a gestora de comunicação da Marca Ambiental.

O lixo que produzimos e a forma como o descartamos dizem muito sobre nossas atitudes e consciência ecológica. Mitigar os impactos causados pelo consumo versus o descarte incorreto, com práticas ambientais básicas, é dever de todos. Planos e leis a respeito funcionarão em seus potenciais máximos quando cada um se responsabilizar pelo que é devido, enaltece.

A CVR Costa do Cacau, instalada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus/Itabuna), a qual tem a participação da Empresa capixaba Marca Ambiental, é a única no sul da Bahia que oferece solução completa para resíduos e promove a sua disposição adequada.