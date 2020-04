Descoberto mais um caso de Coronavírus em Itabuna

O município de Itabuna tem vivido dias tensos desde o registro do primeiro caso da COVID-19 na cidade, no dia 19 de Março. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Uildson Nascimento, o quinto caso da Covid-19 foi confirmado na noite de ontem (02). Trata-se de uma mulher, de 52 anos, e cuja transmissão foi comunitária.

“A população deve manter o isolamento social, sair de casa quando realmente necessário, evitando, de todo modo ambiente com aglomerações, e se proteger fazendo uso de máscaras”, frisou o Secretário.

Vale ressaltar que o prefeito em exercício, Fernando Gomes Vita, decretou na quinta-feira (02), situação de Calamidade Pública no município, convertendo assim, o decreto de emergência em calamidade.

Próximo de encerrar o prazo de 15 dias que foi dado, através de Decreto Municipal, a uma série de medidas de prevenção para o enfrentamento da COVID-19, entre elas, a suspensão do funcionamento do comércio, de shoppings, bares, restaurantes, igrejas e o transporte coletivo. Como a tensão permanecea, a administração municipal decidiu prorrogar a suspensão por mais 15 dias.