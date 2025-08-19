Desembargador itabunense morre aos 72 anos

O desembargador João Augusto de Oliveira Pinto, que estava hospitalizado desde o ano passado devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), faleceu na madrugada desta terça-feira, 19, em Salvador, onde residia. Infelizmente, o tratamento não obteve sucesso em sua recuperação.

O magistrado deixa sua esposa e três filhos, todos advogados. O sepultamento ocorrerá ainda nesta tarde em Salvador. Mais informações sobre o falecimento em uma nota oficial da Prefeitura de Itabuna, cidade natal do Dr. João Augusto.