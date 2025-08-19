Desembargador itabunense morre aos 72 anos

O desembargador João Augusto de Oliveira Pinto, que estava hospitalizado desde o ano passado devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), faleceu na madrugada desta terça-feira, 19, em Salvador, onde residia. Infelizmente, o tratamento não obteve sucesso em sua recuperação.
O magistrado deixa sua esposa e três filhos, todos advogados. O sepultamento ocorrerá ainda nesta tarde em Salvador. Mais informações sobre o falecimento em uma nota oficial da Prefeitura de Itabuna, cidade natal do Dr. João Augusto.
Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento, na madrugada desta terça-feira, dia 19, do desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e escritor, doutor João Augusto Pinto Alves de Oliveira Pinto, aos 72 anos. Natural de Itabuna, o magistrado havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado, permanecendo internado por um longo período.
Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1977, concluiu o Mestrado na mesma instituição em 1996. Exerceu mandato como vereador no município de Ibicaraí, entre 1982 e 1986, antes de ingressar na magistratura, renunciando ao cargo para assumir funções no Judiciário.
Em sua trajetória, conduziu-se com espírito público, acolhedor e notável conhecimento da Ciência do Direito. Atuou em diversas comarcas baianas, entre elas Santa Terezinha, Uruçuca, Feira de Santana, Itabuna e Santo Amaro. Por mérito, foi promovido, em 1994, para a capital do estado, onde passou a integrar a Corte do TJ-BA.
Neste momento de dor, peço a Deus que conforte seus familiares, especialmente a senhora Aldérica Almeida Matos de Oliveira Pinto, e seus filhos André, Marcelo e Otávio Almeida Matos de Oliveira Pinto, atualmente advogados em Salvador, além dos amigos que tiveram a honra e a satisfação de conviver com o doutor João Augusto. Que Deus receba sua bondosa alma em paz e bênçãos.
O velório e o sepultamento serão realizados hoje, às 14 horas, na Capela A, do Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.
Itabuna-BA, 19 de agosto de 2025
Augusto Castro
Prefeito de Itabuna