Desfile de escolas municipais de Itabuna nos bairros

A comemoração do bicentenário da Independência do Brasil foi antecipada para crianças e adolescentes de duas escolas da Rede Municipal de Ensino. Na manhã desta terça-feira, dia 6, dirigentes da Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Itabuna prestigiaram os desfiles em dois bairros da cidade: Santo Antônio e Nova Ferradas.

A Diretora do Departamento de Educação Básica (DEB), Elioenai Farias, e da Coordenadora de Ensino da Educação Infantil, Silvana Carvalho, acompanharam os desfiles cívicos realizados pelo Grupo Escolar Professora Maria Raimunda Oliveira, no Santo Antônio, e pela Escola Municipal Florípedes Menezes Santos de Oliveira, no Bairro Nova Ferradas.

As crianças e adolescentes e as equipes das duas escolas, pais e alunos fizeram lindos desfiles e apresentações em referência ao Dia da Independência do Brasil. Neste ano, a Administração do prefeito Augusto Castro (PSD, por meio da Secretaria Municipal da Educação, parabeniza a todos os envolvidos pelos lindos desfiles realizados.