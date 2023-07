Desfile mostra peças bordadas em Rechilieu por 60 mulheres contempladas em projeto

Nesta quinta-feira, 06, no Shopping Jequitiba – Itabuna, às 17h, acontece o Desfile Bordados do Sul, um evento em que apresenta o resultado de 60 mulheres beneficiadas pela formação de artesanato de bordado rechilieu. O Projeto é uma iniciativa da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com a Associação Civil Filhos de Barbara – ACFBA, e conta com investimentos de aproximadamente R$ 500 mil oriundos do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad).

Durante um ano as mulheres participaram de oficinas teóricas e práticas realizadas com uso de equipamentos adquiridos pela Setre, para que elas tivessem a qualificação necessária em suas produções com a técnica do rechilieu. No desfile, modelos profissionais vão apresentar ao público apresentado para o público conjunto de peças bordadas de diversos tipos, tais como: bata, lençol, colcha, saia, centro de mesa.

Após o desfile, as artesãs receberão certificação de participação no curso, que incluiu não apenas técnicas de bordado, como conteúdos em gestão, associativismo e cooperativismo solidário, além da comercialização dos produtos.

De acordo com o presidente da ACFBA, Pai Roberto de Iansã, a parceria com a Setre proporciona à população a oportunidade de capacitação de mulheres artesãs na busca por melhorias em suas vidas por meio de uma cultura ancestral, que é o rechilieu.

O coordenador de assistência técnica e inclusão socioprodutiva, Efson Lima, considera uma ação inovadora no sul da Bahia, ao estimular a capacitação de mulheres para a produção de roupas com a técnica de rechilieu. “Essa perspectiva valoriza a identidade de matriz africana, assim como esse projeto concretiza os princípios da economia solidária na perspectiva da geração de trabalho e renda.