Despedida de Guinho confirma divórcio no “casamento” com Augusto Castro

O meio político em Itabuna ficou aquecido nesta segunda-feira (18), com uma carta do vice-prefeito Enderson Guinho (UB), publicada nas redes sociais.

A mensagem, num misto de defesa e ataque, apenas explode uma “pólvora” em forma de insatisfações.

A relação distante com o prefeito Augusto Castro (PSD) já ficava clara em várias entrevistas

concedidas pelo vice, inclusive ao Diário Bahia (relembre aqui).

Obviamente, como diz a correspondência, a população deseja melhorias no transporte (que o diga a “chuva” de reclamações à empresa responsável pelo serviço); na saúde (um “calo” eterno para todas as gestões até aqui) e na educação (segue urgente que TODAS as escolas estejam à disposição e as reformas sejam concluídas o quanto antes).

Não nos cabe entrar no mérito de Guinho, visivelmente magoado por considerar o cargo de vice-prefeito aquém do potencial dele).

Também é inegável que o vice-prefeito e o prefeito de Itabuna tomaram rumos opostos em relação ao governo estadual.

Como é ano eleitoral, usando o velho clichê, a situação é telhado e a oposição, vidraça. Cabe a todos nós avaliarmos a posição de cada um.

Mas uma coisa é certa: independente das posições no “tabuleiro” da política, o cidadão só quer que as promessas sejam cumpridas e o interesse público seja o único a dar o tom nessa orquestra.