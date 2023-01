Despedida reconhece atuação de Edimar Margotto em Itabuna

Uma celebração na capela do Hospital Manoel Novaes, para familiares e funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Este será o primeiro momento no velório do ex-provedor, empresário e agropecuarista Edimar Luiz Margotto, nesta quarta-feira (18). Aos 77 anos, ele morreu por volta de 18h30min de ontem, em Vitória-ES, devido a complicações em cirurgia cardíaca. O corpo deve chegar no final da tarde, segundo informou a SCMI.

Após o momento na capela, o velório ocorrerá no SAF, na avenida Juca Leão. O enterro será na quinta-feira (19), no Mausoléu dos ex-provedores, no Cemitério Campo Santo, em horário a ser divulgado.

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna enviou nota em que “lamenta, profundamente, o falecimento de Edimar Margotto, que esteve à frente da entidade entre 1992 e 2001. Entre os feitos destacados na atuação dele, a implantação do Serviço de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança e criação do Projeto Mãe Acompanhante, no Hospital Manoel Novaes.

Ele também inaugurou a Unidade Mista Ailton de Melo Messias, no anexo do Calixto Midlej Filho, e foi um dos responsáveis pela aquisição de equipamentos, implantação de vários serviços nas unidades hospitalares.

Essa unidade mista abriga até hoje unidades como Banco de Sangue, Laboratório de Análises Clínicas, auditório, administração, Pronto Atendimento, unidades de quimioterapia e hemodiálise, dentre outros importantes serviços que atendem milhares de usuários. Edimar Margotto foi também um dos fundadores do Plansul”.

A nota também destaca que Edimar Margotto chegou muito jovem a Itabuna, para assumir a empresa Itadil, foi membro do Rotary, agraciado com título de cidadão itabunense e, em 2013, recebeu a Comenda Monsenhor Moysés de Couto.