Despejo de lixo e entulhos vai gerar multa em Itabuna

A Divisão de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo começou a notificar moradores que insistem em transformar terrenos baldios e áreas públicas em pontos de descarte irregular de entulhos ou de lixo doméstico. A partir de setembro, os infratores serão punidos com aplicação de multa no valor de 10 Unidades Fiscais do Município (UFM).

Nova Califórnia, Mangabinha, Santo Antônio e São Caetano são os bairros onde ocorreu o maior número de notificações. O superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, informou que não é de responsabilidade da Prefeitura recolher esse tipo de material. Ele lembra que o recolhimento de restos de construção é de responsabilidade do construtor.

A Superintendência de Serviços Públicos afirma trabalhar diuturnamente a fim de garantir uma Itabuna limpa, bonita, organizada e bem iluminada. “É o que determina o prefeito Augusto Castro [PSD], cujo compromisso é melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

Assim, a zeladoria da cidade envolve a manutenção de ruas e praças, poda de árvores, capinagem, roçagem, tapa-buracos e recapeamento de asfalto, além da iluminação pública, com a reposição de lâmpadas e de reatores.

Código de Postura

A decisão da Prefeitura de Itabuna em aplicar a punição pecuniária, prevista no Código de Postura do Município, se deu em decorrência de todo um processo de educação sanitária e ambiental, que envolveu alertas, entrevistas e reportagens na imprensa, implantação de ajardinamento em pontos viciados e a notificação. Se a infração for cometida por alguma empresa, o proprietário poderá ter a licença suspensa.

O diretor do Departamento de Limpeza Pública, Lázaro Alcântara Pellegrini, reforça a necessidade de as pessoas conscientes participarem da manutenção da limpeza e no trato das mais de 30 áreas verdes que começam a se espalhar pela cidade. Ele explicou que, após a eliminação dos pontos viciados, os próprios moradores têm se encarregado de mudar o visual, cultivando as plantas ornamentais.