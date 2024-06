Detran-BA está com leilões disponíveis de veículos conservados e sucatas aproveitáveis

Quem pensa em comprar, trocar ou fazer negócio com veículos, com preços mais em conta, já pode aproveitar os novos leilões do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito). O órgão está com dois editais abertos com o total de 610 lotes.

Os veículos conservados e sucatas aproveitáveis estão disponíveis em oito cidades do interior do estado, mais a capital baiana: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Jequié, Irecê, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Nesses municípios, os interessados poderão visitar os lotes, presencialmente, do dia 20/06 ao dia 28/06 e do dia 03/07 ao dia 09/07, seguindo o cronograma que pode ser consultado nos portais dos leiloeiros oficiais. Os lances acontecem de forma online e começam no dia 28/06. Para não perder a oportunidade, baixe os editais no site do Departamento www.detran.ba.gov.br

Pessoas físicas e jurídicas podem participar da disputa, desde que atendam aos requisitos detalhados no site www.detran.ba.gov.br na aba “edital”. Já para o leilão de sucatas aproveitáveis, a oportunidade é somente para as empresas credenciadas no ramo de desmonte.

A presidente da Comissão de Leilão, Júlia Sanches, ressalta que “muitos veículos e sucatas que integram os leilões do Detran são oriundos de atos fiscalizatórios, embora alguns deles sejam encaminhados por unidades policiais já habilitados para a venda. A vantagem dos certames está no custo-benefício desses bens, vendidos a preços inferiores aos praticados no mercado, cerca de 30% mais baratos. Já as sucatas, os valores são ainda mais atrativos”, pontuou.

Destaques

Nestes novos editais, dentre os veículos conservados, está um Chevrolet Classic LS com lance inicial de R$3.000,00, custodiado no município de Camaçari. Já no lote 0023, consta um Citroen C3 com avaliação inicial de R$2.000,00, que pode ser visitado no pátio do Detran, em Feira de Santana. Outro destaque é a moto Honda CG/160, também com lance inicial de R$2.000,00 na cidade de Jequié. Em Salvador, figura um Renault/ Kwid Intens 10mt valor inicial de R$5.000,00. Para participar dos lances é preciso acessar o site dos leiloeiros oficial www.cravoleiloes.com.br e www.kcleiloes.com.br, respectivamente.

Veículos conservados são aqueles em condições seguras para trafegar, após eventuais consertos e/ou substituições de peças, a cargo do arrematante. As sucatas dos certames podem ter suas peças reaproveitadas em outros veículos. Para mais informações ou dúvidas, procurar a Comissão de Leilão, através do e-mail: [email protected].

Foto: Divulgação