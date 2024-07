Deu empate no jogo de abertura do Campeonato Interbairros de Futebol

Califórnia e Fátima empataram em zero a zero na rodada inaugural do 23º Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna em partida disputada no Campo do Esporte Amador, vizinho ao Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente Jorge Amado (Caic), no Sarinha Alcântara. O destaque ficou por conta do goleiro Kleberson que fez duas sensacionais defesas livrando o Fátima da derrota.

No primeiro tempo, o Califórnia, tricampeão ano passado, tomou a dianteira com jogadas intensas em busca do gol, tendo encurralando o adversário nos primeiros 25 minutos de jogo. Mas o Fátima conseguiu se manter, com poucos chutes contra o gol defendido pelo goleiro Carlos Junior. Depois do tempo técnico, os ataques do Califórnia se intensificaram, mas os atacantes não conseguiram marcar, com muitas bolas atiradas à linha de fundo.

No segundo tempo as duas equipes se igualaram com boas jogadas de ataque, com muitos lances duros e defesas de ambos os goleiros. Depois do tempo técnico, a torcida do Califórnia passou a exigir mais do time que chutou pelo menos três vezes contra o gol adversário, exigindo muito do Kleberson. Ao final, o empate pode até ser considerado justo pelo jogo dentro de campo nos dois tempos da partida.

“Pela qualidade técnica dos nossos jogadores, a gente pode trabalhar para chegar à final e essa é nossa expectativa. O jogo de hoje foi muito difícil por ter sido contra a equipe campeã do ano passado, mas também sabemos que cada partida também será dureza”, comentou Kleberson, capitão da equipe. Segundo ele, os destaques do Fátima são o zagueiro Cortês e o volante João, que ano passado atuou pelo Santa Inês, também um jogador de qualidade”, comentou.

Já para o capitão do Califórnia, Wolfran, campeão ano passado, a expectativa é a melhor. “O Interbairros é um campeonato muito difícil, bastante disputado.Mas temos uma equipe aguerrida, que sabe jogar o certame. Se for da vontade de Deus, chegaremos ao título”, disse. Para ele, nesta edição a base foi mantida e foram agregados dois jogadores da vice-campeã Ferradas, Gel e Kel que dão confiança.

Depois do canto do Hino Nacional, que ficou a carga da banda da Guarda Civil Municipal, o secretário de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, fez a saudação aos atletas, dirigentes, técnicos e torcedores e realçou a importância do Campeonato Interbairros de Futebol na interação entre as diversas comunidades da cidade e como momentos de lazer e entretenimento nos finais de semana até a final prevista para 22 de setembro.

“Muito temos feito nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social, Com o Interbairros, reforçamos o Esporte, que é uma prática saudável. É certo que teremos a competitividade das equipes e a alegria dos torcedores que devem lotar os campos dos bairros. Além disso, com os jogos vamos oferecer oportunidades a muitos atletas, favorecer o comércio informal e mobilizar a agitar as comunidades. O Campeonato Interbairros de Itabuna é de paz, harmonia e interação social”, disse Alcântara Pellegrini.

Ficha técnica

Califórnia: Carlos Junior, Bonfim, Mino, Udson, Wolfran (Tiago ), Ceo, Erlon, Yuri Cruz, Kel, Erlan e Ica. Técnico Yuri Santos

Fátima: Kleberson, Isaac, Kaio, Cortês, Zé Eduardo, Luam, João, Juninho, Victor (Tony), Lucas e Eric.Técnico Jamilton Santos Souza .

Cartões Amarelos: Vitor (Fátima) e Vitor Bonfim e Udson (Califórnia).

Árbitro: José Roberto Lima; Assistentes, Robson Santana e Everton de Jesus. Árbitro reserva

Lucimara Alcântara.